Numéro10: Espejo löst Aeby als Eigentümer ab

Publiziert am 31.08.2026

Nach 23 Jahren an der Spitze der zweisprachigen Kommunikationsagentur Numéro10 gibt Gründer Gilles Aeby die Eigentümerschaft ab: Neuer Eigentümer ist der Unternehmer Romain Espejo. Aeby bleibt für die operative Leitung sowie für die strategische und konzeptionelle Steuerung der Projekte verantwortlich.

Name, Team und Führung der Agentur ändern sich laut Mitteilung nicht: Alle 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben an Bord, ebenso Jérômine Siebenaler (Chief Digital Officer) und Cendrine Gafner (Chief Operating Officer) in der Geschäftsleitung. Numéro10 bleibt unabhängig und führt ihre Tätigkeit weiterhin vom Bundesplatz in Bern aus.

Espejo ist bislang vor allem im Sport- und Eventbereich unternehmerisch tätig gewesen. Wie eine Handelsregisterabfrage zeigt, gründete er 2020 die auf touristische Sportinfrastrukturen wie Snowparks und Bikeparks spezialisierte HelvePark SA mit Sitz in Sion. Über das von ihm nach Crans-Montana geholte Sportevent The Nines kam er laut einem Interview mit dem Branchenportal Cominmag mit der seit rund 15 Jahren bestehenden, in Innsbruck ansässigen Agentur Distillery in Kontakt.

Daraus entstand 2022 gemäss Handelsregister die Schweizer Distillery Brand Consulting AG mit Sitz in Zug, die laut Espejo mittlerweile acht Mitarbeitende zählt und unter anderem für die Swatch Group, Mammut und Audi arbeitet. Numéro10 und Distillery blieben zwei eigenständige, getrennte Marken, betont Espejo im selben Interview. Cominmag bezeichnete den aus dem Wallis stammenden Unternehmer vor wenigen Tagen als 32-jährig.

Aeby und Espejo hätten sich laut Mitteilung seit mehreren Monaten über die Zukunft der Agentur ausgetauscht. Die Übergabe solle schrittweise erfolgen und weder einen Bruch noch eine Neuausrichtung bedeuten, heisst es weiter. «Ich wollte dies zum richtigen Zeitpunkt tun – mit einer Person, die unsere Sicht auf das Geschäft, unsere Kultur und unseren Anspruch gegenüber den Kunden teilt», lässt sich Aeby zitieren. Auch im Interview mit Cominmag positioniert sich Espejo als Kontinuität stiftend statt als Bruch: Überzeugt habe ihn an Numéro10, dass die Agentur trotz ihrer 23-jährigen Geschichte nicht angestaubt wirke. «Es gibt bei Numéro10 eine echte Lust am Lernen», sagte er gegenüber dem Portal. Mit Aeby verbinde ihn zudem eine gemeinsame Grundhaltung: «Wir akzeptieren eigentlich kein ‹Nein›», sagte er weiter.

Zu den finanziellen Bedingungen der Übernahme äussert sich die Mitteilung nicht. (pd/nil)