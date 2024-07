Publiziert am 01.07.2024

Bereits zum siebten Mal in Folge gestaltete das Studio Marcus Kraft die visuelle Kommunikation für das Zürcher Theaterspektakel, das jährlich im Spätsommer stattfindet und regelmässig gegen 100’000 Besuchende anzieht.













Die blau eingefärbten, grob wirkenden Abbildungen erinnerten an schnell produzierte, kopierte Flugblätter, schreibt Marcus Kraft in einer Medienmitteilung. Doch hier sei mit Bráulio Amado ein echter Meister des Fachs am Werk gewesen, erklärt Kraft: «Ich verfolge seine Arbeit schon lange, da er meiner Meinung nach zu den aktuell spannendsten und vielseitigsten Illustratoren der Welt zählt.» Amado arbeitet auch für Kunden wie die New York Times oder Hèrmes.





Die Kampagne für das diesjährige Theaterspektakel wurde crossmedial für eine Vielzahl an Print- und Onlinemedien aufbereitet: Neben den beliebten Plakaten und der Programmzeitung wird die Kampagne auf Inseraten, digitalen Out of Home Screens, in den Trams, im Kino, auf Webbannern – und natürlich auf dem Festivalgelände selbst – zu sehen sein. Das Festival wird am 15. August eröffnet und dauert bis zum 1. September. (pd/nil)