Vitamin 2: Fabian Bucher verstärkt Strategieteam

Mit dem Neuzugang von Fabian Bucher baut die Agentur Vitamin 2 das strategische Agenturangebot gezielt aus. Bucher stiess im Januar neu zum Team und übernahm zusammen mit Samuel Güttinger die Leitung Strategie. Zudem komplettiert er die neue Geschäftsleitung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vitamin 2 stehe für «kreative Kommunikationslösungen, die Menschen berühren und Wirkung für Marken erzielen». «Damit das in einer zunehmend volatileren und mehrdeutigeren Welt auch gelingt, müssen Unternehmen ihre komplexen Herausforderungen so weitsichtig wie kreativ angehen. Und Lösungen finden, die ihre Marken mit Werten aufladen, die tief in der Organisation verwurzelt sind – und sie nach innen und aussen authentisch erlebbar machen», wird Fabian Bucher zitiert.

Fabian Bucher gilt laut Mitteilung als erfahrener Experte für Customer Insights, Markenstrategie, Employer und Behavioural Branding. Der 43-jährige Ausserrhoder studierte an der Universität St. Gallen und war in der Unternehmensberatung sowie über acht Jahre als Senior Berater, Leiter Strategie und Mitglied der Geschäftsleitung bei Ammarkt tätig. Zudem führte er während fünf Jahren seine eigene Strategieagentur Bucher-Sigrist.

Fabian Bucher und Samuel Güttinger würden sich perfekt ergänzen. «Dank unserer unterschiedlichen strategischen Expertisen können wir Kunden ganzheitlich betreuen. Und mit unserem konstruktiv-kritischen Denken neue Perspektiven für wirkungsvolle Strategien liefern», so Samuel Güttinger, Stratege und Geschäftsleitungsmitglied bei Vitamin 2. (pd/cbe)