Es besteht ein akuter Personalbedarf in den Pflegeberufen, schweizweit. Dies auch verstärkt aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Auch das Stadtspital Waid und Triemli benötigt dringend neues Pflegepersonal, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.





Mit der Fortsetzung der Charme-Offensive aus dem Jahre 2019 und mit «Mis Züri. Mis Spital» geht das Stadtspital mit der Agentur in eine logische neue Runde auch für die Rekrutierung: mit «Mis Spital. Min Job». In der Kampagne werden verschiedene Pflegefachpersonen aus verschiedensten Bereichen porträtiert und eingebunden. In Kurzfilmen erzählen sie aus ihrem Arbeitsalltag. Begleitet und interviewt werden sie von niemand geringerem als Fabian Unteregger, Comedian und Arzt.























Die Kampagne läuft crossmedial über alle Medien ab sofort im Grossraum Zürich.

Verantwortlich bei Stadtspital Waid und Triemli: Claudia Reist, Sarah Gloor; Fotografie: Dan Cermak. (pd/lol)