Hays (Schweiz) spricht fliessend IT-, Banking & Finance-, Construction & Engineering- und anderes Fachchinesisch. Die neue Online-Awareness-Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit Rod Kommunikation, Farner Basel und Farner Digital entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hays ist ein Personalberatungsunternehmen mit über 10'000 Mitarbeitenden in 33 Ländern. Seit über 20 Jahren vermittelt Hays auch in der Schweiz Fachkräfte an Unternehmen aus den Branchen Financial Services, Commercial & Enterprise, Engineering & High Tech, Life Sciences & Health sowie Public & Telco.

Das Erfolgsrezept von Hays laut Mitteilung: Sie kennen die Bedürfnisse von Unternehmen und Branchen bis ins letzte Detail und sprechen die – manchmal ziemlich komplizierte – Sprache ihrer Kundinnen und Kunden. Daher können auch bei den drei von Jyri Pasanen und Shining Film produzierten Onlinefilmen ein paar Verständnisprobleme auftauchen. Es sprechen eben nicht alle fliessend Fachchinesisch.

Die Onlinefilme werden zielgruppengerecht auf Kanälen wie LinkedIn, YouTube und programmatisch auf ausgewählten Wirtschafts-News-Plattformen ausgespielt.

Verantwortlich bei Hays: Oliver Matthes (Head of Corporate Center), Nikola Vasarevic (Head of Marketing), Tomislav Dujmovic (Professional Digital Marketing); Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; verantwortlich bei Shining Film: Jyri Pasanen (Regie), Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Gabi Benz (Line Producer), Timon Schäppi (DoP), Robin Fessel und Team (Ausstattung), Nicolas Bechtel (Editor), Simon Hardegger (Grading), Pascal Holzer (Onlining), UKO (Vertonung); Beratung und Mediastrategie: Farner Basel und Farner Digital. (pd/cbe)