Todesfall

Tony Gulisano ist verstorben

Gulisano war eine Legende in der Welt der Kreativwettbewerbe. Zuletzt arbeitete er für One Show in New York.

