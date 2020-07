Die Traditionsmarke Familia suchte 2019 in einem Pitch nach Ansätzen für einen neuen Verpackungsauftritt. Erdmannpeisker konnte mit einem natürlichen Verpackungskonzept überzeugen und hat innerhalb eines halben Jahres den kompletten Relaunch vollzogen. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung vom Montag.

Der Food-Markt für gesunde Ernährung wird auch beim Vorzeigeprodukt Müesli von unzähligen Megatrends wie Natürlichkeit, Regionalität, Nachhaltigkeit und Bio dominiert. Familia sei 1959 mit der Lancierung des ersten biologischen Birchermüeslis Wegbereiter und Vorreiter für die meisten dieser Trends gewesen, schreibt Erdmannpeisker.

Der wichtigste Schritt, um sich gegen die wachsende Konkurrenz durchzusetzen, sei eine klare Harmonisierung der gesamten Produktrange im Look, der die Positionierung und die Werte von Familia prägnant transportiert.

Auf Grund der Markengeschichte von Familia orientiert sich der Look an einem modernen Retrostyle. Dies spiegelt sich in der natürlichen Farbrange, den kräftigen, etwas rohen Schriftschnitten und dem klassischen Layout wieder. Auch die Illustrationen kommen aus einem Guss.

Das Markendach ist immer gleich und zeigt die Gegend um den Produktionsstandort Sachseln als einfarbigen Kupferstich auf dem das Logo steht.

Insgesamt sollen die Packungen etwas handgemacht wirken, was das natürliche Produktionshandwerk und die Positionierung von Familia optimal unterstütze.

Verantwortlich bei Familia: Daniel Bächler (Leiter Marketing), Sebastian Rehefeldt (Product Manager), Samantha Peters (Junior Product Manager); verantwortliche Agenturen: Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Sybille Erdmann (Beratung), Patrick Fawer (AD), Felix Reidenbach (Packaging Designer). (pd/eh)