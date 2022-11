BAG: Farner gewinnt Mandat für digitales Patientendossier

Ruf Lanz

Was Boris Johnson oder Angela Merkel lesen

In der Kampagne zum 75-Jahr-Jubiläum wirbt Ex Libris in einer Plakatkampagne mit bekannt wirkenden Köpfen.

«Seit 75 Jahren für jede*n das passende Buch», lautet der Slogan für den Onlineshop Ex Libris im Jubiläumsjahr. In einer Plakatkampagne sind einige bekannt wirkende Personen zu sehen.