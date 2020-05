Das niederländische Modehaus Viktor&Rolf ist für provokante Haute Couture und konzeptionellen Glamour berühmt, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemeinsam mit dem Schweizer Traditionslabel Calida entstand eine Kollektion, die diesen Mix widerspiegelt.





«Wir sind sehr stolz auf das, was wir zusammen mit Calida erreicht haben. Die geschaffene Kollektion ist einzigartig und die absolut erste ihrer Art. Für uns ist sie zudem ein ganz neuer Ansatz und ein bedeutungsvoller Schritt, um unseren Anspruch von bewusstem Design weiter zu vertiefen», heisst es bei Viktor&Rolf.

Inszeniert wurde die Kollektion von den Fotografinnen Petrovski und Ramone, die unter anderm für Nike, V-Magazine und KingKong-Magazine arbeiten. Zu sehen ist die Kampagne in der Schweiz am Hauptbahnhof Zürich, digital und als Print im Modemagazin Style sowie in den Independent-Magazinen wie Dazed, The Face und Re-Edition.





Die Kampagne wurde vom Design-Studio Charles Blunier strategisch begleitet und umgesetzt. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit den Ozelot Studios ein Instagram Facefilter kreiert. (pd/lol)