Forb: Faustregeln für die Versicherten

Publiziert am 01.10.2024

Als Sach- und Haftpflichtversicherung ist die Emmental Versicherung heute in der Schweiz vor allem im landwirtschaftlichen Umfeld bekannt. Das soll sich ändern. Die unabhängige Kundengenossenschaft mit Sitz in Konolfingen (BE) verfügt landesweit über mehr als 230 Agenturen.

Im Anschluss an ihr 150-Jahr-Jubiläum beabsichtigt die Versicherung, ab Herbst 2024 ihre Bekanntheit auch bei Privatpersonen und KMU auszubauen. Begleitet wird die Versicherung dabei strategisch und kreativ von der Agentur Forb aus St.Gallen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit persönlichen Schadensregeln, welche sich mit einem Augenzwinkern an Bauernregeln und abergläubischen Wetterprognosen anlehnen, werden Geschichten aus dem Alltag aufgegriffen, die zeigen, wann und wo eine rasch handelnde Versicherung entscheidend ist. Dank dezentralen Strukturen und geografischer Nähe ist dieses Versprechen bei der unabhängigen Kundengenossenschaft tatsächlich Programm.

Die Kampagne startet ab Oktober 2024 mit vier unterschiedlichen Sujets auf Newssites, Social Media und YouTube. Ebenfalls werden die Sujets in ländlichen Gebieten und Subzentren der Deutschschweiz auf Plakaten und Screens im öffentlichen Verkehr zu sehen sein. Passend zu den Jahreszeiten und aktuellen Gegebenheiten wird die Kampagne laufend ausgebaut werden. (pd/spo)