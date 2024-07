Digital Flow Media: FCZ-Spielerinnen dribbeln für Gatorade auf TikTok

Publiziert am 02.07.2024

Die Zusammenarbeit der Agentur Digital Flow Media mit Gatorade Schweiz begann im Jahr 2022 mit der Produktion von Social Media-Videos. Im letzten Jahr erfolgte die Ausweitung auf TikTok. Die Content-Strategie basiere auf Sport mit einer Mischung aus Unterhaltung, Challenges und Wissen, schreibt die Agentur. Für den Dreh castet Digital Media Flow jeweils neue Gesichter. Zuletzt hat die Agentur eine Serie mit dem Eishockeyclub EHC Kloten realisiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gatorade Switzerland?? (@gatorade.ch)

«Unser Ziel ist, die Markenbekanntheit von Gatorade in der Schweiz nach dem Vorbild in den USA zu steigern», wird Deny Karagülle von Digital Flow Media in der Mitteilung zitiert. «Durch die Zusammenarbeit mit bekannten Sportlerinnen und Sportlern und dem Vertrauen seitens Gatorade haben wir es geschafft, eine starke Präsenz auf Social Media aufzubauen.» Im letzten Jahr hätten die Videos insgesamt über 2,1 Millionen Menschen auf Instagram und 1.1 Millionen auf TikTok erreicht, schreibt Digital Flow Media. (pd/nil)