Lindt & Sprüngli: Federer tauscht Racket gegen Lindor-Kugel

Roger Federer wirbt neu mit der chinesischen Schaupierlerin Xin Zhilei für Lindor. Mit der Kampagne will Lindt & Sprüngli die Markenbekanntheit bei den chinesischen Konsumenten stiegern. Das erste veröffentlichte Video erreichte in weniger als einer Stunde 12 Millionen Zuschauer, wie es in einer Mitteilung heisst.







Die Kampagne konzentriere sich auf die Geschichte der «Lebendigkeit und des Handwerks» hinter jedem Stück Lindt-Schokolade. Die Meister-Chocolatiers von Lindt stehen laut Mitteilung hinter einigen der erfolgreichsten Geschmackskombinationen, die weltweit Begeisterung bei Schokoladenfans hervorgerufen haben.

Roger Federer verkörpere auf einzigartige Weise die Grundwerte von Lindt: Schweizertum, Qualität, Leidenschaft & Hingabe. Noch in diesem Monat veranstaltet Lindt ein Begegnungs-Event für die begeisterten Fans von Roger Federer am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz. (pd/lol)