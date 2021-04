Stuiq: «Fehlt was?» für Allianz Partners und SBB

«Fehlt was?» Das sei der Moment, in dem Leute realisieren, dass ein Missgeschick passiert ist. Stuiq setzt genau diese Situation für Social-Spots filmisch in Szene und will so das gemeinsame Versicherungsangebot von Allianz Partners und der SBB bewerben. Mit Sicherheit mehr vom öffentlichen Verkehr haben und dies dank den kompletten Schutzpake-ten. Damit sei der Kunde gut abgesichert und komme sorgenfrei ans Ziel, auch wenn beispiels-weise das Reisegepäck gestohlen wird, schreibt Stuiq in einer Mitteilung. Mit einer «bewusst heiteren, unverkrampften Tonalität» transportiert die Zürcher Agentur das «ärgerliche» Thema und sorgt damit für Aufmerksamkeit und Product Awareness. Für unbeschwertes Reisen.

Vier Spots für unterschiedliche Szenarien und Zielgruppen werden saisonal auf Social Media eingesetzt und laufen zeitgleich schweizweit an Bahnhöfen auf den Screens in den Schalterhallen.

Verantwortlich bei Allianz Partners: Nico Koch (Head of Market Management), Larissa Janka (Marketing Specialist), Verena Trau (Key Account Managerin); verantwortlich bei SBB: Angela Habegger (Vermarktung Drittgeschäft), Marcel Schneider (Produktmanager Drittgeschäft); verantwortlich bei Stuiq: Stefan Moeschlin (Creative Direction), Benjamin Kocher (Digital Direction, Beratung), Michi Döös (Regie, DOP), Sam Ribeiro do Couto (Kamera, Post Produc-tion, Bildbearbeitung). Cast: Nico Ehl. (pd/eh)