SAP: Feiern mit Gegensätzen

Publiziert am 07.10.2024

Seit 40 Jahren ist SAP fest in der Schweiz verwurzelt. Im Jahr 1984 wurde die erste internationale Niederlassung in Biel eröffnet - ein Meilenstein, den SAP Schweiz mit einer umfassenden Jubiläumskampagne feiert, schreibt das Unternehmen am Montag. Das Motto lautet: «Bring out your best - 40 Jahre SAP Schweiz».

Die Kampagne setzt auf prägnante Gegensatzpaare wie «Schweizerisch ist global» oder «Tradition ist innovativ». Diese Slogans hinterfragen gängige Erwartungen und verbinden scheinbar widersprüchliche Begriffe. Bei näherer Betrachtung offenbaren sie eine tiefere Bedeutung, die nicht nur die vermeintlichen Gegensätze auflöst, sondern auch die besondere Positionierung von SAP Schweiz unterstreicht.

Im Mittelpunkt stehen dabei Schweizer Kundinnen und Kunden, Partner und Mitarbeitende, die ihre persönlichen Erfolgsgeschichten teilen. Sie erzählen aus erster Hand, wie sie gemeinsam mit SAP Schweiz Grosses erreicht und scheinbar unüberwindbare Herausforderungen gemeistert haben.

Die Kampagne, die von Mitte August bis Ende Jahr läuft, wird mit einem breit angelegten Medienauftritt umgesetzt: von einer eigens gestalteten Jubiläums-Landingpage über eindrückliche Videos, (Mega-)Plakate und ePanels an Flughäfen bis hin zu Mediengeschichten in digitalen und analogen Medien (u.a. NZZ am Sonntag und Le Temps). Ergänzt wird dies durch eine starke Präsenz in den Sozialen Medien sowie zahlreichen Aktionen bei den Kunden vor Ort. (pd/spo)