Feldschlösschen und die Agentur Family führen ihre Zusammenarbeit mit einer neuen Sommerkampagne fort, die die Plattform «Cheers» weiterführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im 2021 entwickelte Family für Feldschlösschen die Kampagne «Cheers to the gamers», die es schaffte, den Brand in der Gamer-Community zu platzieren. Die ursprüngliche Plattform «Cheers» wurde nun ausgebaut und bildet die Basis für eine Weiterentwicklung der Kommunikation, mit dem Ziel, den Brand zu modernisieren und zu verjüngen, heisst es weiter.

Jérôme Rueff, Brand Director von Feldschlösschen: «Die von Family entwickelte Plattform bildet ein konsistentes Dach über den bier-relevanten Konsumenten-Occasions und ermöglicht es, auch zukünftige Kampagnen unter der neuen Leitidee zu verordnen und umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit Family passiert stets auf Augenhöhe, was wir sehr schätzen und sich in der Qualität der Umsetzungen widerspiegelt.»

Den Startschuss der neuen Sommerkampagne bildet ein Manifest, das die Modernisierung des Brands widerspiegeln soll, den Grundwerten von Feldschlösschen aber treu bleibe.

Ganz im Sinne des Markenversprechens «Feldschlösschen verbindet», zeigt der 57-sekündige Spot unvergessliche Momente unter Freunden und weckt mit typischen Sommermomenten die Vorfreude auf die kommenden Monate.

Neben dem Hauptspot in einer langen und kurzen Adaption, wird gemäss Mitteilung in vier 15-Sekunden-Spots dediziert auf die einzelnen, für Feldschlösschen relevanten Themen eingegangen.

Das von Family entwickelte Konzept ermöglichte es zudem, parallel zur klassischen Filmproduktion kanalgerechten Content zu produzieren, der zukünftig vom Content-Studio für die flankierende Social-Media-Kampagne verwendet werden kann.

Die Sommerkampagne ist seit Montag im TV, Online und auf Social Media zu sehen.

Verantwortlich bei Feldschlösschen: Jérôme Rueff (Brand Director), Sven Schädeli (Brand Manager); verantwortlich bei Family: Claudio Catrambone (Creative Director/Gesamtverantwortung), Marion Gwerder (Art Director), Corinne Schneider, Svenja Hässig (Account Director), Alexandra Niggeler (Agency Producer); Florian Studer (Markenfilm: Produktion); Benjamin Brettschneider (Regie); Spacetrain (Musik); Jingle Jungle (Voice & Abmischung); Mediaschneider (Mediaagentur). (pd/yk)