Die werbliche Kommunikation zur Lancierung des neuen «Nevo»-Sortiments stammt von der Zürcher Dialog- und Digitalagentur Four und richtet sich an die B2B-Zielgruppe Elektroplaner, -installateure und Architekten, wie es in einer Mitteilung heisst. Gestaltet wurde eine Kampagne, die auf dem Approach «Kompromisslos» basieren solle.

Entwickelt wurden Inserate, die in Fachtiteln wie «Haustech», «ET Elektrotechnik» oder «Phase 5» erscheinen. Weiterhin hat Four digitale Banner, Newsletter und Flyer kreiert. Zudem werde «Feller Nevo» in einer 76-seitigen Systemdokumentation der Zielgruppe ausführlich vorgestellt.





Verantwortlich bei Feller: Cello Duff (Marketing Communications Director), Denise Erni (Field Marketing Manager), Cornelia Högger (Platform Manager Design); verantwortlich bei Four: Christian Hansen (Strategie/Beratung), Daniel Gerber (Beratung), Björn Brinkmann (CD Text/Konzept), Philipp Sträuli (CD Art), Michelle Müntener (Grafik), Beni Fischer (DTP), DesignRaum (Visualisierungen). (pd/lol)