Stuiq: Ferien, die man niemals beenden will

Publiziert am 01.07.2024

Der neue Imagefilm für die Schweizer Jugendherbergen (SJH), produziert von Stuiq, zeigt mehrere Zielgruppen – von jungen Singles bis Familien – die ihre Ferien beenden und die Jugendherberge verlassen müssen, beschreibt eine Medienmitteilung. Die Idee: Wenn man einmal in einer Jugendherberge war, dann will man wirklich nicht mehr gehen.

Hoch emotional und humorvoll überspitzt dargestellt zeigt der Film die einzelnen Charakteren in unterschiedlichen Szenen, die Dramatik transportieren. Untermalt wird der ganze Film mit einer klassischen und involvierenden Musik, die die ironische Tonalität unterstützt.





Kreatives Konzept und Filmproduktion kommen beide von Stuiq. Die inhouse Film-Unit der Kreativagentur drehte den Film in der Jugendherberge Basel (Schweiz), in realer Kulisse. Leitmedium für den rund einminütigen Film ist das Kino. Darüber hinaus wird er auf diversen Online- und SoMe-Channels schweizweit eingesetzt und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

Grosse Premiere feiert der Imagefilm mit dem Relaunch der Website der Schweizer Jugenherbergen. Swiss Youth Hostels haben dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum.

Der emotionale und humorvolle Film überzeugte auch die Jury der diesjährigen New York Festivals – Advertising Awards. Die Arbeit für die Schweizer Jugendherbergen schaffte es unter die Finalisten. (pd/spo)