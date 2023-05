Schmetterlinge im Lavendelfeld, eine bezaubernde Französin und eine deutsche Familie beim Brunch im Ferienhaus in der Provence: Das sind die Zutaten der neuesten Galaxus-Filme. Die Spots sind seit Montag im TV zu sehen, schreibt Digitec Galaxus in einer Medienmitteilung.



Wie bereits von früheren Galaxus TV-Spots gewohnt, schlage auch hier wieder einmal mehr das echte Leben zu, so das Unternehmen weiter. So wird das idyllische Frühstück einmal jäh von der Herbergsmutter und dem Putztrupp beendet.

Ein anderes Mal diskutiert die Familie über Sprachbarrieren, statt der vom Velo gestürzten jungen Französin erste Hilfe zu leisten. In einer weiteren Version echauffiert sich die Grossmutter über den Mundgeruch des Grossvaters.

Und im letzten Spot zerstört plötzlich ausgerechnet deutscher Hardcore-Techno die vermeintlich so friedliche Ferienidylle.







Alle drei Filme sind sowohl in je einer Langversion online und auf Social Media zu sehen sowie in drei kürzeren Versionen im TV. Im Fernsehen laufen die Spots von 8. Mai bis 18. Juni, schreibt das Unternehmen in der Medienmitteilung.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Ursina Grimm (Head of Brand Management), Julia Dürr (Brand Management & Projektleitung), Alessandro Thüler (Art Direction, Grafik-Animation), Cédric Feusi & Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Sophie Boissonneau (Translation); Filmproduktion: Plan B Film GmbH (Produktionsfirma), HC Vogel (Produzent), Niels Vije (Producer), Ali Tseme (Konzept), Chris Niemeyer (Drehbuch & Regie), Roland Schmid (Kamera), Gion-Reto Killias (Schnitt), Adriel Pfister (Colorgrading), Patrischa Freuler (Visuelle Effekte / Grafik-Animation), Matthias Kräutli (Musik; Komposition), Matthias Kräutli, Chris Niemeyer, Niels Vije (Musik; Lyrics), Milla Besson (Musik; Interpretin/Sängerin), Christoph Benz / Jingle Jungle AG (Sounddesign), Danijel Pek / Antitalent (Service Produktion). (pd/nil)