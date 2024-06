Publiziert am 11.06.2024

Für ihre neue schweizweite Kampagne hat PET-Recycling Schweiz erneut mit der Kommunikationsagentur Rosarot zusammengearbeitet. Ziel sei es, in der gesamten Schweizer Bevölkerung das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wirklich jede Flasche zählt, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Kampagne nutzt überraschende, wissenschaftlich belegte Vergleiche, um aufzuzeigen, was mit der Energie, die durch das Recycling einer einzigen PET-Flasche gerettet wird, alles bewirkt werden kann. Vier alltagsnahe Energievergleiche sollen für ein Aha-Erlebnis sorgen und auf amüsante Art vermitteln, wie wichtig PET-Recycling ist.

Auf der Landing Page zur Kampagne kann man mit einem interaktiven Umweltrechner die persönliche Energieeinsparung berechnen lassen.

Die integrierte und interdisziplinäre Kampagne setzt schwerpunktmässig auf Online-Kanäle und DOOH-Medien und wird in zwei Wellen ausgerollt. Die erste Welle startete Anfang Juni, die zweite wird im Spätsommer folgen. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei PET-Recycling Schweiz: Sharon Lehmann (Leiterin Marketingkommunikation), Lukas Schumacher (Leiter Marketing); verantwortlich bei Rosarot: Carmen Stähelin, Thorsten Hainke (Konzept/Text), Laura Weinhofer, Pablo Kunz (Art Direction), Fabio Montefiori, Noël Mühlberg (Realisation/DTP), Michael Schmidt (Creative Direction), Nadine Ticozzelli (Beratung/Projektleitung), René Karrer (Co-CEO, Founder); Produktion: südlich-t in Zusammenarbeit mit dem Tonstudio Bloop Roland Frei; Media: Mediatonic; Social Media: Hutter Consult (Strategie) und We Are Era (Talent Agency).