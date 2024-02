Family: Flo Weitzel wird Creative Director

Die Kreationsagentur Family aus dem zürcherischen Uster holt sich laut einer Mitteilung «noch mehr Power ins Boot»: Mit Flo Weitzel sei per 15. Februar «ein weiterer, hoch dekorierter Creative Director ins Haus Family» gekommen.

«Mit Flo haben wir einen international erfolgreichen Creative Director, der uns durch seine Erfahrung und Power in allen Bereichen unterstützen kann. Wir haben für die nächsten Jahre einiges auf der Agenda und freuen uns, diesen Weg gemeinsam zu gehen», wird Claudio Catrambone, Gründer und CCO von Family, in der Mitteilung zitiert.

Florian Weitzel war in der Schweiz zuletzt Creative Director und in der Geschäftsleitung der Zürcher Dependance von Saatchi und Saatchi. Er betreute dort Kunden wie Philip Morris, Jeep, Fiat und die Personal Brand Yanick Brecher, den Goalie des FCZ.

Der gebürtige Rheinhesse hat auf der Miami Ad School Berlin studiert, lebte in New York und Amsterdam, hat Stationen wie Heimat Berlin, Chimney, Leo Burnett (Zürich), Saatchi und Saatchi (Zürich) und zuletzt bei The Game für BMW Global hinter sich und fokussiert sich nun auf die neue Aufgabe.

«Wir bauen die Agentur und unsere Angebotspalette aus und stellen uns so für unsere Kunden noch besser auf, allerdings ohne den Spirit von Family zu verlieren. Das ist uns wichtig und wird bewahrt. Ich glaube nicht, dass ich schon mal eine Agentur erleben konnte, die einen Stil lebt, wie ich als Mensch bin», so Weitzel. Und weiter: «Man wird in Zukunft noch öfter von uns hören. Ich bin gekommen, um richtig viel Spass zu haben, und das sollen alle mitbekommen.»

Family Agency wurde 2020 gegründet und betreut Kunden wie: Amorana, Rivella, Feldschlösschen, Watson, KPT, Sauber Motorsports und viele weitere. (pd/cbe)