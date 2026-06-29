Publiziert am 29.06.2026

Der WWF Schweiz lanciert eine neue nationale Dachkampagne unter dem Titel «Die Natur ist unser Leben». Entwickelt wurde sie vom Directors Collective im Rahmen einer kommunikativen Überarbeitung des Markenauftritts, heisst es in einer Mitteilung.

Die Leitidee der Kampagne stützt sich auf den Zusammenhang zwischen Naturschutz und der eigenen Lebensgrundlage: Vieles, was den Alltag präge – von sauberem Trinkwasser über Erholung bis zu Genussmomenten –, hänge von gesunden Ökosystemen ab. «Viele Menschen wissen, dass die Natur unter Druck steht. Gleichzeitig wird oft unterschätzt, wie eng unser eigenes Leben mit ihr verbunden ist. Genau diesen Zusammenhang sichtbar und im Alltag erlebbar zu machen, war die zentrale kreative Herausforderung der Kampagne», wird Jasmin Schmid, Head Marketing Communications WWF Schweiz, zitiert.









Die Kampagne umfasst sieben Sujets und vier Kurzfilme, die in Kooperation mit Markenfilm Schweiz produziert wurden. Visuell setzt sie auf ein Side-by-Side-Prinzip, das Vorgänge in der Natur mit Aspekten des menschlichen Alltags nebeneinanderstellt. Im Zentrum stehen dabei auch wenig beachtete Organismen wie der Bachflohkrebs oder Phytoplankton, die in natürlichen Systemen eine wichtige Funktion einnehmen. Für die Recherche arbeitete das Team mit Fachleuten des WWF Schweiz zusammen.

Auswahlverfahren mit über 120 Agenturen

Die Dachkampagne entstand im Anschluss an eine strategische Brand Review des WWF Schweiz. Am offenen Auswahlverfahren beteiligten sich über 120 Agenturen und Kollektive aus der ganzen Schweiz. Nach einem mehrstufigen Pitch erhielt das interdisziplinäre Directors Collective den Zuschlag für die Entwicklung der neuen nationalen Kommunikationsplattform. Die Kampagne wird ab sofort schweizweit über digitale und klassische Aussenwerbung, TV, Print, Online, Social Media sowie die eigenen Kanäle des WWF Schweiz ausgespielt. (pd/spo)