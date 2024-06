Publiziert am 19.06.2024

Helvetic Tours – die kleine, auf Ferien am Meer spezialisierte Schwester der Traditionsmarke Kuoni – lancierte im Mai ihre neueste Marketingkampagne, die farbenfrohe Schwimmtiere und andere Floaties in das Zentrum stellt. Die kreativen Kreationen, die durch künstliche Intelligenz entstanden sind, sollen auf das Badeferienangebot von Helvetic Tours aufmerksam machen: Elefanten nachempfundenen Floaties werben für Thailand, Krebse und Cappuccino-Tassen für das Mittelmeer oder Zeus für Griechenland.

Angesprochen wird eine breite Zielgruppe, etwa junge Familien, Freundinnen und Freunde sowie Paare, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. «Zielstellung ist, die USPs von Helvetic Tours innovativ und unterscheidungsstark herauszustellen, nämlich unsere Kompetenz für weltweite Badeferien zum attraktiven Preis», wird Andre Plöger, Chief Marketing Officer von Dertour Suisse, zitiert.

«Wir haben uns entschieden, Schwimmtiere zu den Stars unserer neuen Kampagne zu machen», erklärt Heidi Raff, Creative Director bei Dertour Suisse, und ergänzt: «Sie existieren nicht tatsächlich, sind aber eine unkonventionelle und effektive Möglichkeit, unsere Botschaft zu vermitteln und die Vielfalt unserer Angebote auf eine sympathische Art hervorzuheben. Auch möchten wir in Erinnerung rufen, dass unser umfangreiches Angebot nicht nur Strände und Pools, sondern auch kulturelle Erlebnisse, kulinarische Höhepunkte, erholsame Ausflüge und abenteuerliche Aktivitäten für jeden Geschmack und jedes Budget bietet.»

Nadia Peter, Head of Branding & Campaign, fügt hinzu: «Die Kampagne fokussiert sich auf den Verkauf von Pauschalreisen von Helvetic Tours. Wir wollen mit unserer farbenfrohen und teils vielleicht etwas verrückten Schwimmtieren Aufmerksamkeit erregen und den Verkauf unserer vielseitigen Angebote fördern. Die Kampagne unterstreicht unseren Anspruch, dass Helvetic Tours der kompetente Schweizer Reiseanbieter ist, wenn es um entspannte, aber auch aufregende Badeferien geht.»

Die mehrsprachige 360-Grad-Werbekampagne wird hauptsächlich auf verschiedenen Online-Plattformen zu sehen sein, darunter auf YouTube und weiteren Social Media-Kanälen, aber auch in Tageszeitungen und ab Herbst 2024 im Fernsehen. Weitere Bestandteile der Kampagne bilden Newsletter, Digital Signage und weitere Point-of-Sales Materialien in den rund 70 Kuoni Reisebüros sowie auf (Digital-)Out Of Home-Flächen in ausgewählten Schweizer Städten.

Bühne frei für Feriengeschichten

Parallel zur Kampagne ist auf dem TikTok-Kanal von Helvetic Tours ein komplett neues Konzept gestartet. Jeden Freitag enthüllen Emelie Oschewsky (Travel Consultant bei Kuoni St. Gallen) und Jan Gross (Marketing Coordinator Dertour Suisse) eine abenteuerliche Reiseanekdote aus der Community und reagieren spontan darauf. Zusätzlich zu den zwei- bis fünfminütigen Videos sind die Geschichten als Podcasts auf sämtlichen Streamingplattformen zu finden.

Mit dem «Kofferkino» setzt der TikTok-Kanal von Helvetic Tours auf Unterhaltung, Kreativität und einen klaren roten Faden. Zusätzlich stärkt Helvetic Tours – besonders bei der jüngeren Zielgruppe – das Branding und schafft durch das interaktive Konzept eine starke und möglichst längerfristige Bindung. (pd/cbe)