Republica: Florian Birkner startet als Creative Director

Der gebürtige Aachener war in verschiedenen Agenturen in Deutschland und in der Schweiz tätig. Dazwischen verbrachte er mit seiner Familie drei Jahre in Santa Fe, USA, wo er als Freelancer arbeitete, schreibt Republica in einer Mitteilung.

Im Laufe seiner Karriere entwickelte Birkner zahlreiche Kampagnen für namenhafte Brands wie Yallo, Sunrise, BMW, Mini, ABB, Ragusa, Credit Suisse, Pepsi, Postbank oder die Süddeutsche Zeitung. Er gewann über 100 nationale und internationale Awards, darunter vier Cannes Löwen, und ist Professional Member beim ADC Schweiz. (pd/spo)