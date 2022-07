Hashcap: Florian Jenni verstärkt das Team

Ruf Lanz

Das passende Buch für Alain Berset

Ex Libris hat für jede und jeden das passende Buch. Das zeigt die Agentur Ruf Lanz in den Sonntagsmedien pointiert am Beispiel des Bundesrats und Hobbypiloten Alain Berset.