Geht’s um Raclette und Fondue, wissen wir dank Coop schon seit sieben Jahren: «Chli stinke muess es»! Dass dieser liebevolle Insight eine viel weiter gehende Dimension hat, zeigt die neue Kampagne von TBWA: Sie erhebt den Claim augenzwinkernd zur philosophischen Haltung und öffnet ihn so für vielfältigen Gebrauch.

In der Schweiz ist beim Genuss von Fondue und Raclette allen klar, dass auch der Duft zum Essen dazu gehört. Denn die Maxime «Chli stinke muess es» steht nicht nur für den Geruch heissen Käses, sondern eben auch für eine typisch schweizerische Art zu denken: Gutes darf einem nicht einfach leichtfallen, man muss es sich verdienen.

Ohne etwas Leiden kein Genuss – und das nicht nur bei Fondue und Raclette, sondern überall im Leben.



Kernstück der neuen Kampagne sind zwei TV-Spots, in denen über die Parallelen zwischen geschmolzenem Käse und Freizeitaktivitäten philosophiert wird. Zum Beispiel so: «Chli stinke muess es» beim Fondue, «chli zieh ih de Bei» beim Wandern – sonst sind weder kulinarischer Genuss noch Gipfelbucheintrag redlich verdient.

Die Erweiterung des Claims zieht sich als inhaltlicher und sprachlicher Duktus durch sämtliche Werbemittel. «Stinke» wird dabei durch verschiedene andere Beobachtungen zu Raclette und Fondue ersetzt: «Chli passe muess es», «Chli brutzle muess es» oder «Chli Fäde zieh muess es». Zusätzlich wird in Skigebieten der Bezug zum Wintersport hergestellt: «Chli ufwärts gah muess es» oder «Chli freestyle si muess es».

Seit dem 2. Oktober zu sehen und hören via OOH, DOOH, Inseraten, Radio, In-Store Radio, Bannern, Social Media, Bumpern, POS und im Raclette- und Fondue-Magazin.

