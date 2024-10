Jeff Zürich

Fotos, die Erinnerungen zum Leben erwecken

In zwei Monaten ist Weihnachten. Ifolor startet eine entsprechende Kampagne mit dem Motto «Für alles, was unvergesslich ist». Sie wird auch in Finnland zu sehen sein.

Das Fotobuch als Weihnachtsgeschenkidee. (Bild: zVg)