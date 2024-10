Publiziert am 03.10.2024

Moving Human Science – so lautet das Markenversprechen der einzigen Universität der Schweiz mit humanwissenschaftlichem Fokus. Dieses in einer langfristigen Kommunikationsplattform umzusetzen war die Aufgabenstellung, welche die im House of Communication Zürich beheimatete Agentur Serviceplan ausnahmsweise mal nicht mit den richtigen Antworten, sondern den richtigen Fragen umsetzte.

Als einzelner Mensch – aber auch als Gesellschaft – stehen wir heutzutage vor ganz vielen Herausforderungen. Mit genau diesen Themen setzt sich die Universität Luzern in Forschung und Lehre auseinander. Mit stetem Fragen und Hinterfragen, was uns als Menschen und Gesellschaft umtreibt. Genau solche Fragen hat Serviceplan für die Uni Luzern in einer neu konzipierten Kommunikationsplattform in den Vordergrund gerückt – und so das bestehende Motto «Moving Human Sciences» kommunikativ gestärkt, heisst es in einer Mitteilung.

Kann künstliche Intelligenz lügen? War die Zukunft früher besser? Ist Pazifismus einfach nur naiv? Wie können wir gesund und glücklich altern? An der Universität Luzern wird in den unterschiedlichen Fakultäten zu Fragen wie diesen gelehrt und geforscht – Fragen, die den Menschen und die Gesellschaft ins Zentrum rücken und die im neuen Markenfilm von Serviceplan in Zentrum der Kommunikation gerückt wurden.







Fragen bilden auch die kommunikative Klammer zur Bewerbung der Master- und Bachelorstudiengänge. Fragen, welche auch für Studierende relevant sind und so den Markenkern der Uni auf den Social Media-Kanälen authentisch erlebbar machen. Hierfür wurde deshalb auch auf den Einsatz von Schauspieler*innen verzichtet und stattdessen echte Studierende in Szene gesetzt.

Der Markenfilm, Snippets von diesem sowie die Social Media Master- und Bachelorclips sind jetzt auf unterschiedlichen Plattformen im Einsatz. (pd/wid)