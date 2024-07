Foundry: Franklin Templeton investiert in die Schweiz

Publiziert am 03.07.2024

Die Schweiz gilt global als einer des wichtigsten Hubs für Wealth Management und Banking. In diesem hoch kompetitiven Markt mit vielen Asset Managern, braucht es nicht nur herausragende Produkte und Services, sondern auch ein klares und lokal ausgerichtetes Profil.

«Franklin Templeton steht für Investment-Exzellenz, vertrauensvolle Partnerschaften und Innovation. Diese Attribute wollen wir mit unserer neuen Kampagne bei den Schweizer Kunden verankern. Mit Foundry haben wir uns für eine Agentur entschieden, die die Werte von Franklin Templeton sehr gut verstanden hat und im Zuge einer Kampagne innovativ und effektiv zum Ausdruck bringen kann», wird Denis Tumbuelt, VP & Head of EMEA Marketing bei Franklin Templeton, in einer Mitteilung zitiert.

Vanja Brunner, Senior Marketing Manager bei Franklin Templeton in der Schweiz, ergänzt: «Nach den strategischen Übernahmen, die Franklin Templeton in den letzten fünf Jahren getätigt hat, ist das Unternehmen heute einer der weltweit grössten globalen Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 1,6 Billionen US-Dollar. Uns war es mit dieser Kampagne auch wichtig zu erzählen, dass wir mit unserem lokal gewachsenen Vertriebs- und Marketing weiterhin nahe am Kunden geblieben sind und höchste Servicebereitschaft an den Tag legen.»

Das Foundry-Team führte Interviews mit Vertriebsmitarbeitern und Mitgliedern von Investment Committees in Banken und bei Vermögensverwaltern in der ganzen Schweiz. Gemeinsam mit dem Franklin Templeton Team wurden die Ergebnisse mit dem Ziel analysiert, eine wirkungsvolle Kampagne zu entwickeln.

Mit «Sincerely Yours» präsentiert sich Franklin Templeton in der Schweiz als ein globaler Asset Manager mit lokalem Marketing- und Vertriebsteam. Die Marketingmassnahmen haben zum Ziel, die DNA von Franklin Templeton verständlich und sympathisch näherzubringen: Franklin Templeton ist ein langfristig denkendes familiengeführtes Unternehmen mit globaler Präsenz mit einem breiten und innovativen Angebot in allen traditionellen und alternativen Anlageklassen.

«Speziell, wenn es um grosse Verantwortung und bedeutsame Entscheidungen geht, wird ein vertrauensvoller Umgang geschätzt. ‹Sincerely Yours› kommuniziert hier die grösstmögliche Wertschätzung für bestehende und neue Partnerschaften, sich auf sein Gegenüber einzulassen und das höchste Gut – ausrechend Zeit – zu investieren», sagt Sacha Moser, Founder und CCO von Foundry.

Neben dem Messaging adaptierte das Team auch das Erscheinungsbild von Franklin Templeton in der Schweiz, um die Marke in dem gesättigten Markt zukunftsorientiert zu positionieren und zu stärken. Mit einer crossmedialen Kampagne unterstreicht «Sincerely Yours» die Authentizität und Nähe zum Kunden. (pd/cbe)