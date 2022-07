In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Ferienland Schweiz mit Roger Federer sehr prominent am Times Square in New York beworben. Diese Woche macht Schweiz Tourismus an gleicher Stelle auf das Ferienland Schweiz mit einem Kurzvideo von 80 Frauen aus 25 Ländern aufmerksam, die Mitte Juni zusammen das Breithorn bestiegen haben und damit die längste Frauenseilschaft der Welt bildeten.

Wie die am Donnerstag publizierten Hotellogiernächtezahlen vom Monat Mai zeigen, lohnt es sich, in diesem Markt präsent zu sein, schreibt Schweiz Tourismus in einer E-Mail an persoenlich.com. «Auffällig viele US-Gäste haben die Schweiz als Ferienland entdeckt. Im Mai gingen rund 187'000 Hotellogiernächte auf das Konto von US-Gästen. Das sind im Vergleich zum Vorpandemieniveau (2019) immerhin nur noch ein Minus von 16,4 Prozent», heisst es. (pd/cbe)