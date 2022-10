Mit der neuen Imagekampagne inszeniert Radio Bern1 seinen neuen Musikclaim «Der beste Musikmix». Wie aber lässt sich ein Musikmix visuell darstellen? Ganz einfach: Mit einem kunterbunten Mix aus verschiedenen Farben.

Für die Konzeption ist der Mediengestalter und Art Director Oliver Fennel verantwortlich. Er hat die bekannten Primärfarbe von Radio Bern1, Melonengelb, um frische Farben wie Olivgrün, Hellblau, Rosa und so weiter ergänzt. Über den vertikal angeordneten, bunt gemixten Farbstreifen steht die Headline «Der beste Musikmix», die nicht nur Kampagnenheadline, sondern auch Kern der Musikpositionierung ist. Um – genauso wie Radio Bern1 selbst – nah an den Bernerinnen und Bernern zu sein, wurde die Subline «ds nöie bern1» in Berndeutsch gesetzt, heisst es in einer Mitteilung von CH Media.

Die Kampagne umfasst TV- und Kino-Spots, DOOH, Display-Ads, Social Media-Ads, Inserate, Ambient-Massnahmen in den Sportstadien des FC Thun, den Young Boys und dem SC Bern, sowie Bus-, Publibike- und Taxi-Branding.

Verantwortlich bei CH Media: Denise Hildbrand (Leiterin Marketing & PR Entertainment), Laura Ballestrin (Leiterin Marketing TV Regional & Radio), Anina Gyger (Brand Managerin Radio Bern1 und TeleBärn), Lotta Rübsaamen (Digital Marketing Manager), Thierry Lüthi (Layout-Produzent Radio Bern1). (pd/cbe)