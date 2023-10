Iundf: Frischer Auftritt für Twinings und seinen Frauen-Tee

Mit Twinings konnte die Inhalt und Form neben Caotina einen weiteren grossen Namen aus der Wander AG ins Boot holen. Das teilte die Agentur am Montag mit. Für die traditionsreiche britische Tee-Marke sollte ein frischer Auftritt für den Schweizer Markt kreiert werden.

«So bunt wie dein Leben»

Genuss, Vielfalt und Individualität heissen die Schlagwörter für das neue Kampagnenkonzept, das unter dem Brand-Claim «So bunt wie dein Leben» weitergeführt wird. Deshalb hat Iundf auf farbenfrohe Art und Weise die Vielfalt von Twinings und die Individualität der weiblichen Zielgruppe in den Fokus gerückt.













«Mehr Vielfalt. Mehr Du.» – unter dieser kreativen Leitidee zeigen wir in drei Keyvisuals unterschiedliche Frauen, die perfekt zu ihrem Lieblingstee passen – und er zu ihnen. Verbena & Orange, Lemon & Ginger und Fruit-Infusion sind die drei Haupt-Teesorten, die stellvertretend für das Redesign des Gesamtsortiments im Fokus der Kampagne stehen. Für jede der drei Sorten wurde je ein Keyvisual und ein Kurzspot erstellt, in einem Gesamtspot wurde die Vielfalt des Sortiments erneut aufgegriffen. «Mehr Vielfalt. Mehr Du.» – unter dieser kreativen Leitidee zeigen wir in drei Keyvisuals unterschiedliche Frauen, die perfekt zu ihrem Lieblingstee passen – und er zu ihnen. Verbena & Orange, Lemon & Ginger und Fruit-Infusion sind die drei Haupt-Teesorten, die stellvertretend für das Redesign des Gesamtsortiments im Fokus der Kampagne stehen. Für jede der drei Sorten wurde je ein Keyvisual und ein Kurzspot erstellt, in einem Gesamtspot wurde die Vielfalt des Sortiments erneut aufgegriffen.

Seit 13 Jahren wieder Out-of-home

Die Kampagne wird in drei Phasen ausgespielt: In der Awareness-Phase liegt der Fokus auf dem vielseitigen Gesamtsortiment von Twinings, in der Consideration-Phase werden in der Coop-Umgebung Out-of-Home-Plakate der einzelnen Teesorten zu finden sein und in der Purchase-Phase liegt der Fokus auf dem neuen Packaging Design der Tees. Mit dieser Kampagne setzt Twinings im Media-Mix erstmals seit über 13 Jahren auf Out-of-Home-Werbemittel.

Die Kampagne wird seit dem 16. Oktober digital über Google- und Meta-Ads im Bild- und Video-Format und über Out-of-Home ausgespielt.

Verantwortlich bei Twinings: Georg Kundert (Marketing & Sales Manager), Sarah Zumbühl-Kieser (Senior Brand Manager), Corinne Flück-Marti (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei der Iundf Agenturgruppe für Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Caroline Minar (Art Director), Johanna Kilchenmann (Project Manager), Dario Brazerol (Junior Copywriter); verantwortlich Iundf Media: Gianluca Pirrera (Media Director), Michal Tylicki (Digital Campaign Manager). (pd/nil)