Publiziert am 15.09.2026

Der Kräuterbonbon-Hersteller Ricola lanciert eine neue Werbekampagne, die den früheren Slogan «Wer hat's erfunden?» wieder aufnimmt. Die Kampagne ist seit dem 7. September auf verschiedenen Kanälen zu sehen, wie die Agentur Jung von Matt/Limmat mitteilt.

Im Vergleich zu früheren Kampagnen falle der Humor subtiler aus, mit mehr Stille, Mimik und Gestik, heisst es in der Mitteilung. Den Auftakt macht ein Werbefilm, der in einem Supermarkt spielt: Eine junge Kundin legt eine Packung Ricola aufs Kassenband, worauf die Verkäuferin reflexartig mit der bekannten Frage reagiert — die junge Generation kenne den Spruch jedoch nicht mehr.

«Viele Generationen sind mit der ikonischen Frage grossgeworden, doch einige kennen sie heute gar nicht mehr. Das ändern wir jetzt mit trockenem Schweizer Humor und viel awkward silence», wird Dominique Magnusson, Creative Director bei Jung von Matt Limmat, zitiert.

Murmeltier als Maskottchen

Zur Markenwelt hinzu kommt das Maskottchen Ric, ein Murmeltier aus den Schweizer Alpen, das als Kräuterexperte auftritt. Ab 2027 sollen laut Mitteilung zusätzliche Serien-Formate ausgestrahlt werden, die jeweils auf einzelne Konsummomente und die entsprechenden Produkte ausgerichtet sind. Die Kampagne läuft im TV, auf Social Media, in Print, Out of Home, Digital Out of Home, im Radio sowie am Point of Sale.

Sandra Payer-Schmid, Head of Marketing bei Ricola Schweiz, begründet den Schritt damit, dass sich das Unternehmen von einer Wintersaison- zu einer ganzjährigen Marke entwickle. (pd/spo)