Advery: Frosan von Gunten verstärkt das Fotostudio

Die Ostschweizer Kommunikationsagentur Advery hat Verstärkung bekommen. Seit dem 1. August ist die Fotografin und Künstlerin Frosan von Gunten mit an Bord. Damit baut Advery das eigene Fotostudio aus, das nun aus zwei Fotografen und mehreren Lernenden besteht, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

«Wir bauen unser eigenes Fotostudio weiter aus, damit wir weitere Fotofachleute in guter Qualität ausbilden können, aber auch, um der wachsenden Zahl von Kundenaufträgen nachzukommen», wird Agenturleiter Stefan Grob zitiert. Aktuell würden im agentureigenen Fotostudio vier Lernende ausgebildet, dazu fänden Abklärungen für die IV statt. Mit Frosan von Gunten erhalte der bisherige Leiter des Fotostudios, Roger Nigg, «optimale Unterstützung». Die Kunden von Advery profitieren laut Mitteilung ebenfalls, da nun zusätzlich Ressourcen zur Verfügung stehen und so sämtliche Fotoaufträge direkt über das eigene Fotostudio abgewickelt werden können.

Ostschweizer Fotografin und Künstlerin

Von Gunten ist Fotografin «mit Leib und Seele», wie es weiter heisst. Im Alter von 14 Jahren entdeckte sie die Fotokamera ihres Vaters, eine Canon AE-1. Sie begann, damit zu fotografieren. Zur Ausleuchtung der Motive nutzte sie Bürolampen, und ein alter schwarzer Filzstoff diente als Hintergrund. Von diesem Zeitpunkt an widmete sie ihre Freizeit ganz der Fotografie und der Entwicklung der Schwarz-Weiss-Bilder im eigenen Fotolabor im Keller ihres Elternhauses. Nach der Diplommittelschule in Romanshorn und Frauenfeld absolvierte von Gunten die Lehre als Fotografin an der Berufsschule für Gestaltung in Zürich.

Bis zu ihrem Stellenantritt im Fotostudio von Advery arbeitete sie hauptsächlich als selbständige Fotografin in den Bereichen Porträts, Fashion, Stil und Werbung. Neben der kommerziellen Fotografie ist von Gunten auch künstlerisch tätig. Mindestens einmal pro Jahr realisiert sie eine Kunstausstellung – mit ihren eigenen Werken oder gemeinsam mit der Künstlergruppe FaD.

Inszenierung und Teamwork erfolgsentscheidend

Matchentscheidend in der kommerziellen Fotografie sei die Inszenierung oder das Einfangen wirkungsvoller Bilder, die angeschaut und nicht einfach überblättert werden. «Und zwar unabhängig vom thematischen Bezug einer Darstellung und vom Interesse des Betrachters», so Frosan von Gunten. Was sie bei Advery besonders schätze, sei der gegenseitige Austausch und die konstruktive Zusammenarbeit in einem wachsenden Agenturteam. Dies sei ebenso entscheidend für den Projekterfolg. Auch das soziale Engagement von Advery habe für Frosan von Gunten einen hohen Stellenwert. «Mir bereitet es viel Freude, den Lernenden mit einem Handicap mein Wissen weiterzugeben und ihnen den Start ins Berufsleben trotz ihrer schwierigen Lebenssituation zu ermöglichen.»

Advery ist ein Ausbildungsbetrieb, der über 20 Lernenden mit psychischen oder physischen Schwierigkeiten die Chance gibt, eine Ausbildung als Grafiker, Mediamatiker oder in der Fotografie zu machen. «Das ist einzigartig in der Schweiz. Diese Mission ist es, die alle Mitarbeitenden bei Advery so schätzen und unsere Arbeit mit besonders viel Sinnhaftigkeit erfüllt», so Stefan Grob. Wenn immer möglich, werde in den Projekten versucht, die jungen Berufsleute zu involvieren und sie auf diese Weise auf ihre Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. (pd/cbe)