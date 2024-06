Streuplan: Frühstück soll wieder in aller Munde sein

Publiziert am 13.06.2024

In den vergangenen Jahren hat das Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages an Relevanz verloren. Hero Delicia will es mit einer breit angelegten Kampagne wieder in aller Munde zu bringen, wie es in einer Mitteilung heisst.



«Die Hektik des Alltags drängt die Stellung des Zmorge immer mehr ins Abseits. Mit der aktuellen Kampagne möchten wir diesem Trend ein Stück weit entgegenwirken. Denn wir sind überzeugt davon, dass das Zmorge mit einer feinen Konfi nach wie vor eine wichtige Mahlzeit darstellt und den Tagesablauf bereichert. Nicht nur ernährungstechnisch sondern auch als achtsamen Start in einen guten Tag. Und wenn man das Zmorge nicht alleine zu sich nimmt, erfüllt es auch noch eine soziale Komponente und trägt damit zu mehr Wohlbefinden bei», wird Anninka Kraus, Head Marketing Hero Schweiz, in der Mitteilung zitiert.



Die verschiedenen Kampagnen-Sujets thematisieren daher mit einem Augenzwinkern, was passiert, wenn die mentalen und die physischen Energiereserven eben nicht mit einem «richtigen Zmorge» aufgefüllt wurden.



Zusätzlich zur (Digital) Out of Home-Präsenz hat Streuplan eine ganze Reihe von Guerilla- und Influenceri-Aktionen geplant, welche während der nächsten Wochen für Unterhaltung sorgen dürften. (pd/wid)