Nordwand: Für besseren Schutz und als Reaktion

Infektionskrankheiten wie Masern, Keuchhusten oder Starrkrampf können für die Betroffenen schwere Folgen haben. Impfen bietet den wirksamsten Schutz gegen diese Krankheiten und ist deshalb für die gesamte Weltbevölkerung von grosser Bedeutung. Um darauf aufmerksam zu machen, kreierte Nordwand eine Landing Page für das Amt für Gesundheitsvorsorge des Kantons St. Gallen, wie es in einer Mitteilung heisst.





Im ersten Schritt wurde ein einfaches Branding geschaffen, das die definierten Zielgruppen ansprechen solle. Es besteht aus einer zusammengesetzten Wortmarke, der Farbgebung Blau und Grün, sowie einigen zusätzlichen Elementen wie Icons. Weitere Massnahmen sind die Website, Key Visuals, Videos mit Fragen & Antworten, Digital-Out-Of-Home-Kommunikation, sowie unterschiedliche Drucksachen. Ziel des gesamten Auftrittes sei es, alle Interessierten mit Informationen zu bedienen und ihnen so einen Impfentscheid zu ermöglichen. Die erarbeitete Strategie basiert auf dem Slogan «Wir machen das!». Mit verschiedenen Informationen und Fakten werde das Thema erläutert und «ohne Mahnfinger» der Bevölkerung näher gebracht, damit sich jeder eine Meinung bilden könne.





«Die unterschiedlichen Massnahmen zeigen im Kern auf, dass Impfen in vielerlei Hinsicht wichtig ist und für die weltweite Gesundheit von grosser Bedeutung ist», lässt sich Silvan Widmer, Creative Director bei Nordwand, in der Mitteilung zitieren. «Wir haben in St.Gallen mit freiwilligen Statisten ein Fotoshooting durchgeführt, die ihre positive Einstellung zum Thema zum Ausdruck bringen. Uns war es sehr wichtig, die Bilder authentisch zu halten», so Widmer weiter.





Weitere Videos können auf dem YouTube-Kanal des Amt für Gesundheitsvorsorge angesehen werden.



Verantwortlich beim Amt für Gesundheitsvorsorge des Kantons St.Gallen: Karin Faisst (Amtsleitung, Präventivmedizinerin), Fabrina Cerf (Fachstelle Psychische Gesundheit / Amtskommunikation), Kathrin Jakob (Amtskommunikation); verantwortlich bei Nordwand: Silvan Widmer (Inhaber & Creative Director), Benjamin Rüdlinger (Strategie), Holger Jacob (Fotografie), Magda Vidovic (Assistenz); Produktion Videos: (Gabriel Huber & Yves Gmür, Focus Format GmbH), Website: (Heimo Paffhausen, XINDAYA), Icons/Illustration: (Marion Oberhänsli). (pd/lol).