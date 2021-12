Studio Thom Pfister: Für die elektrische Welt von morgen

Hager Schweiz ist tätig im Bereich der effizienten Energieverteilung. Hager bietet Produkte- und Dienstleistungen für die Bereiche Infrastruktur, Zweckbau, Wohn- und Gewerbebau sowie Energiemanagement.

Von Studio Thom Pfister stammt die für Hager Schweiz entwickelte Imagekampagne mit neuen Kernbotschaften, neuer Bildwelt, einem prägnanten Designsystem und Markenfilm. Die Kampagne wird in den nächsten Wochen anlaufen und die Kommunikation von Hager Schweiz prägen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne wird sowohl B2B und B2C online und in Fachzeitschriften geschaltet.

Die Bildwelt wurden an ausgewählten Locations in der Schweiz fotografiert und gefilmt. Das Designsystem, eine fliessende «Energie-Linie mit Leuchtpunkten» visualisiert, wo überall Hager-Produkte verwendet werden, und gibt den Bildern eine Eigenständigkeit und stärkt den Claim «Mit Ihnen für Sie».

Die neuen Visuals werden in der Kommunikation von Hager Schweiz eingesetzt, wie zum Beispiel der Website, auf Social Media, in Drucksachen und Inserate sowie auf dem gesamten Event-Material.

Verantwortlich bei Hager: Martin Soder (CEO), Patrick Schmiedle (Leiter Marketing), René Hauck (Teamleiter Marketing-Kommunikation); verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept), Ursula Rytz (Beratung), Daniel Hackiewicz (Art Director), Kim Wüthrich, Juli Martinelli (Graphic Design). Fotografie: Terence Du Fresne, CGI: Oliver Hallberg. (pd/cbe)