Freundliche Grüsse: Für die Optimierung von Bauvorhaben

Publiziert am 20.09.2024

Die Gestaltung der physischen Umwelt wirkt sich auf die Gesundheit aus. Deshalb werden am Swiss Center for Design and Health (SCDH) Design- und Architekturlösungen getestet, evaluiert und optimiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat das SCDH ein breites Portfolio entwickelt und in Nidau bei Biel eine einzigartige Infrastruktur aufgebaut. Dazu gehört die schweizweit grösste Extended-Reality-Simulationsfläche, die 2023 in Betrieb genommen wurde.

Auf der 560 Quadratmeter grossen Plattform lassen sich Grundrisse von Neu- und Umbauten in Originalgrösse auf den Boden projizieren, Wände mit Karton nachbauen und Räume mit echtem Mobiliar oder Mock-ups einrichten. In von Expertinnen und Experten des SCDH geleiteten Simulationsworkshops werden die Baupläne gemeinsam mit künftigen Nutzenden getestet, indem konkrete Alltagsszenarien simuliert werden. Das Angebot richtet sich sowohl an Bauherrinnen und Bauherren als auch an Planende, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lösungen für aktuelle Herausforderungen

Das Ziel der Simulationsworkshops auf der Extended-Reality-Simulationsfläche besteht darin, Unstimmigkeiten in den Plänen frühzeitig zu erkennen und teure Baufehler zu vermeiden sowie eine sichere Nutzung, effiziente Abläufe und attraktive Arbeitsbedingungen zu ermöglichen – um so die Gesundheit aller Nutzenden zu fördern.

Die Kampagne greift die fünf Aspekte Kosten, Sicherheit, Abläufe und Wege sowie Arbeitsbedingungen auf und kommuniziert sie mit je einem eigenen Sujet. Dafür wurde die Simulationsfläche je nach Thema anders in Szene gesetzt und fotografiert.

Neben Social Ads, Display-Programmatik und Google Ads umfasst die Kampagne auch klassische Printanzeigen und ein Mailing, um eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen.

Für die Landingpage wurde ergänzend ein Erklärvideo erstellt, das aufzeigt, wie die Simulationsfläche in der Praxis funktioniert und welche Vorteile sie bietet. Die Kampagne wurde auf Deutsch und Französisch umgesetzt und läuft ab Mitte September. (pd/cbe)