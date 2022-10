In der Herbstkampagne zur Lead Generierung dramatisieren die Experience Designer aus Cham den emotionalen Nutzen einer Alarmanlage. Beim Eindunkeln steigt erwartungsgemäss die Anzahl Einbrüche und damit auch das Level des Unbehagens. Ein guter Grund, sich eine Alarmanlage installieren zu lassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie kann aber mehr als Einbrecher abschrecken. Bei Feuer und Wasserschaden alarmiert sie ebenfalls die Alarmzentrale und die kümmert sich dann um alles. Sei es die Polizei oder der Sicherheitsdienst der Securitas. Und das auch, wenn niemand anwesend ist oder man schläft.

Securitas Direct feiert ihr 30 Jahre Jubiläum und bietet allen Kunden 30 Prozent Rabatt auf die Installation einer Alarmanlage, heisst es in der Mitteilung weiter. Kommuniziert wird dies mit einer crossmedialen Kampagne: TV, Inread Videos, Statements auf Social Media, Print, Publireportagen und Google Angebotserweiterungen.

In der abendlichen Szene am Esstisch bemerkt die eingeladene Freundin, dass die Gastgeber eine Alarmanlage installiert haben. Dabei sieht der Hausherr aus, als würde er jeden Eindringling nur schon durch seine Präsenz in die Flucht schlagen. Sie will darum mehr wissen. «Und», fragt sie erstaunt. Denn sie möchte erfahren, warum man sich Alarmanlage installieren lassen sollte. Die Antwort ist einleuchtend: Ein gutes Gefühl, auch wenn niemand zu Hause ist. Überzeugt flüstert die selbstsichere Freundin ihrem Partner ins Ohr: «Schatz, das brauchen wir auch». In Social Media Statements bringt es der Gastgeber mit alltäglichen Erlebnissen auf den Punkt: Ein gutes Gefühl mit der Alarmanlage von Securitas Direct.

Verantwortlich bei Securitas Direct: Christian Chenaux (CEO); verantwortlich bei François Küssenberger & Partner: François Küssenberger (Konzept, Text, Kampagnenmanagement) Externe Partner: Richy Hafner, Maybaum Film Baden (Regie); Silvana Maucioni, bubbly Basel (Media); Luca Pierini, Selene Marogna, Kathrin Mettler, BlueGlass Interactive AG (Digitale Vermarktung, Social Media, Google Ads); Sarah Erard, Dimando Digital (Website, Landing Pages). (pd/mj)