Beim Erfolg der Proteinprodukte ist aktuell kein Ende in Sicht. Ganz vorne mit dabei ist laut einer Mitteilung der Agentur Erdmannpeisker «Emmi Energy Milk High Protein» als Marktleaderin (Quelle: Nielsen, DH Schweiz, KW32/23) im Segment der Proteindrinks.

Für die zweite grosse Kommunikationswelle in diesem Jahr wurde, ergänzend zum aktuellen TV-Spot und den Onlinespots, die Welt von «Emmi Energy Milk High Protein» weiter ausgebaut und für Plakate und Digital Out of Home adaptiert. Da bei diesen statischen beziehungsweise tonlosen Medien das Storytelling wegfällt, fokussiert Erdmannpeisker hier «auf eine foodige Inszenierung des Packshots mit frischen Milch-Splashes in auffälliger Super-Slow-Motion», wie es heisst.

Der Look der Kampagne werde so «auf eine impactstarke Art» weiterentwickelt, «die starke Wiedererkennung zur Awareness-Kampagne» bleibe aber gewährleistet.



In einem zusätzlichen Motiv, welches spezifisch für Coop Pronto entwickelt wurde, werden die Konsumenten zum On-the-go-Konsum aufgefordert.



Ergänzt wird die DOOH-Kampagne mit Social Media Assets, welche mit Filmmaterial aus den Spots spezifisch für Instagram neu aufbereitet wurden.