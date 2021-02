Anfang Dezember 2020 erhielt die Badener Full-Service-Agentur Kommpakt AG Kommunikation in Kooperation mit der Zürcher UX-Agentur Zeix den Zuschlag für die Präventionsaktion «Sichere und gesunde Führung». Diese wird gemeinsam von der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (Ekas), vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU), von der Suva und von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz getragen. Die Aktion erstreckt sich laut einer Mitteilung der Agentur über die Jahre 2022 bis 2024, mit einer Verlängerungsoption bis maximal 2026.

Demnach würden zum ersten Mal fünf grosse Akteure der Schweizer Gesundheitsförderung eine gemeinsame Kampagne lancieren. Die Präventionsaktion «Sichere und gesunde Führung» schliesse die Versorgungslücke in Bezug auf Wissen und Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung bei Kleinunternehmen im Dienstleistungsbereich mit zwei bis neun Mitarbeitenden.

Die Präventionsaktion spricht laut Mitteilung rund 400'000 Kleinunternehmen mit ihren rund 1,1 Millionen Arbeitnehmenden an. Diese Firmen seien in der Dienstleistungsbranche tätig, das Spektrum reiche von Gesundheitspraxen über Ingenieurbüros bis zu Kleingeschäften und Transportunternehmen. Solche Mikrounternehmen würden sich typischerweise durch eine einfache Struktur auszeichnen, in der meist eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer viele leitende Tätigkeiten vereine. Durch die hohe Belastung entstehe eine Unterversorgung mit Wissen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. (pd/cbe)