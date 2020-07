Mit 579000 Leserinnen und Lesern ist der Schweizerische Hauseigentümer die bedeutend­ste Fachzeitung für Haus- und Stockwerkeigentümer. Schweizer Hauseigentümer, also die Leser und Leserinnen der Publikation, würden zu einer überdurchschnittlich konsum­freudigen und zahlungskräftigen Zielgruppe gehören, wie die Agentur am Flughafen in einer Mitteilung schreibt. Und dies nicht nur für typische Hauseigentümer-Produkte und -Leistungen, sondern genauso für Konsum- und Luxusprodukte und alles drum herum. Damit dies den Werbeverantwortlichen einmal gesagt und kontinuierlich vor Augen gehalten werden kann, hat «der Schweizer Haus­eigentümer» die Agentur am Flughafen mit der Kreation einer integrierten Kampagne beauftragt.

Verantwortlich bei Zürichsee Werbe AG: René Brunner (Anzeigenleiter), Gaetano Lanzara (Leiter Digital & Marketing Service), Darko Panić (Geschäftsführer); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction/Production), Katharina Eugster (Interactive Media Design/Programmierung), Miriam Egli (Beratung/Text), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/eh)