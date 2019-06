Nach dem Umbau der über 800 Denner-Filialen in der ganzen Schweiz steht nun das erweiterte Frische-Sortiment im Fokus der integralen Refresh-Strategie. Denner biete alles, was man für den täglichen Bedarf an Frischprodukten brauche, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum stehen dabei viele frische Früchte, Gemüse, ofenfrisches Brot, aber auch Käse und Fleischwaren – «das natürlich zu gewohnt günstigen Preisen». Damit das auch einer breiteren Öffentlichkeit schmackhaft gemacht werden kann, betraute Denner die Zürcher Agentur PinkSquirrel mit dem Etat für die Frische-Kampagne.

Im Zentrum steht das Motto: Denner frischt den Alltag auf. Neben dem erweiterten Angebot zielt auch der Kampagnen-Look auf die neue, unbeschwerte Ausrichtung von Denner ab. Die Heldinnen und Helden sind dabei die Produkte selber. Sie stehen im Mittelpunkt und unterstreichen mit leichten und beschwingten Illustrationen den frischen Kampagnen-Charakter. Gleichzeitig zeigen die Motive, wie man den Alltag auffrischen kann.



Gespielt wird die neue Frische auf Plakaten in der ganzen Schweiz, in Anzeigen, Bannern, Digital-OOH mit Animationen, Social-Media-Massnahmen und auf der Website.



Frisch im Kampagnen-Sortiment werde ein neues Bingo-Spiel begeistern: das interaktive Frische-Bingo. Dazu passend hat PinkSquirrel «eine custom-designte App» entwickelt, die digitale und analoge Kampagnenteile verbindet. Zentrales Element der App ist eine Bingo-Karte. Ziel ist es, Kampagnen-Motive (Apfel, Gurke, Brot, etc.) zu sammeln. Die Motive erscheinen auf Plakaten, in Print, online oder in den Denner-Filialen. Per App fotografiert man die zwölf Frische-Motive aufs Smartphone, lädt sie so automatisch mit einer charmanten Animation auf die Bingo-Karte und nimmt so am Frische-Bingo teil, wie es weiter heisst.

