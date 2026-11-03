Prix Courage: Saskia Leber gewinnt den Hauptpreis

Publiziert am 03.11.2026

Die 38-jährige Saskia Leber erhält den Prix Courage 2026 des Beobachters. Nachdem sie zweimal einer Vergewaltigung entgangen war, stellte der mutmassliche Täter ihr und ihren Kindern nach. Das Bedrohungsmanagement der Polizei blieb untätig, und das kantonale Amt für Sozialbeiträge lehnte ihr Gesuch um Genugtuung ab: Es anerkannte sie nicht als Opfer. Leber machte ihren Fall im März 2026 im Beobachter publik und zog den Entscheid vors Appellationsgericht Basel-Stadt. Das Gericht hiess ihren Rekurs teilweise gut und anerkannte sie ausdrücklich als Opfer. «Jeder Form von Victim Blaming ist entschieden entgegenzutreten», sagt Jurypräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf.

Den Spezialpreis zur 30. Verleihung erhalten Paolo und Gianni Campolo. Beim Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana in der Silvesternacht drangen Vater und Sohn in das brennende Gebäude ein und trugen Verletzte ins Freie. Gemeinsam mit weiteren Helfern brachen sie eine verschlossene Glastür auf. Laut Beobachter trugen sie so dazu bei, 20 jungen Menschen das Leben zu retten. Beide Preise sind mit je 10'000 Franken dotiert.

Über den Hauptpreis entschied eine sechsköpfige Jury. Zur Wahl standen die drei Nominationen, die im Publikums-Voting die meisten Stimmen erhalten hatten. Ausschlaggebend seien dabei «der persönliche Mut, aber auch das Engagement für die Gesellschaft», sagte Chefredaktor Dominique Strebel vor der Verleihung im Interview mit persoenlich.com. (pd/cbe)