Rod: Für Fachkräfte, die mehr wollen

Publiziert am 18.08.2025

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) entwickelte gemeinsam mit Rod Kommunikation eine Employer Value Proposition, heisst es in einer Mitteilung. Die passende Kampagne dazu startet am Montag in der Deutschschweiz.

Für die Entwicklung der sogenannten Employer Value Proposition führte die Bank eine umfassende Analyse durch, die verschiedene Perspektiven von Arbeitsmarkt, Bewerbenden, Mitarbeitenden bis hin zum Management einbezog. Die neue Arbeitgeberpositionierung basiert auf vier Themenfeldern: Erfolg durch den Aufbau auf Mitarbeitende, Kultur durch Vertrauen und Vielfalt, individuelle Entwicklung sowie die Haltung, mehr möglich zu machen. Diese orientiert sich am Leistungsauftrag der Bank.















Die Kampagne setzt auf einen Video-first-Ansatz und wird über Social Media, diverse Videoplattformen und ein Megaposter am Hauptbahnhof Zürich ausgespielt. Zusätzlich sind spezielle interne Massnahmen geplant. (pd/spo)