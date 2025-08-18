Rod: Für Fachkräfte, die mehr wollen

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) entwickelte gemeinsam mit Rod Kommunikation eine Employer Value Proposition, heisst es in einer Mitteilung. Die passende Kampagne dazu startet am Montag in der Deutschschweiz.
Für die Entwicklung der sogenannten Employer Value Proposition führte die Bank eine umfassende Analyse durch, die verschiedene Perspektiven von Arbeitsmarkt, Bewerbenden, Mitarbeitenden bis hin zum Management einbezog. Die neue Arbeitgeberpositionierung basiert auf vier Themenfeldern: Erfolg durch den Aufbau auf Mitarbeitende, Kultur durch Vertrauen und Vielfalt, individuelle Entwicklung sowie die Haltung, mehr möglich zu machen. Diese orientiert sich am Leistungsauftrag der Bank.
Die Kampagne setzt auf einen Video-first-Ansatz und wird über Social Media, diverse Videoplattformen und ein Megaposter am Hauptbahnhof Zürich ausgespielt. Zusätzlich sind spezielle interne Massnahmen geplant. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei der ZKB: Jan-Hendrik Völker-Albert, Pranvera Dzila, Dominik Streich, Florian Gruber, Alexandra Rahm; Gesamtverantwortung Konzeption und Kreation: Rod Kommunikation, Alessandro Reintges (Co-Managing Director), Tiffany Bottlang (Co-Managing Director), Andreas Gross (Topic Lead Employer Branding), Rainer Bühler (Senior Strategist), Dragana Knezevic (Client Lead / Senior Consultant), Mario Ernst (Junior Consultant), Heinrich Zimmermann (Creative Director), Lisa Bolte (Copywriter), Jessica Auer (Copywriter), Tonie Brunschwiler (Junior Art Director), Hansjörg Vögeli (Junior Art Director), Francesca Schenker (Grafikerin); Produktion: Tasty Pictures, Lea Fee (Executive Producer), Antonia Grosse (Producer), Giosch Netzer (Junior Producer), Camillo Romer (Production Assistant), Maximilian Speidel (Director), apricotberlin (Photographers), Fabio Tozzo (DoP), Pablo Nouvelle (Musik), Mariana Muñoz (Styling), Nicola Fischer (H&M), Florian Stärk (Colorist), Jero Fähndrich (Edit), das alte Lager (Motion Design), DubDub (Sounddesign/VO); Medienrealisation und Bildbearbeitung: blish ag, Fabrizio Rutishauser, Rebecca Gerritsen, Jessica Kottmeyer, Carolina Alpiger, Martin Sautter, Roman Aebi, Jana Weber, Jlona Kopf; Media: Webrepublic, Sandra Fischer (Consultant Media Strategy), Raphaela Mangold (Senior Account Director), Vivien Albeck (Senior Consultant Media Buying), Florina Berg (Consultant Social Media Marketing), Chiara Naunheim (Consultant Programmatic Advertising)