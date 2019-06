Auf den Sommer hat die Tourismusregion Flims Laax Falera eine überarbeitete Markenstrategie lanciert. Metzger Rottmann Bürge begleitet diesen Prozess eng und wird in Zukunft die Kommunikation von Flims als eigenständige Marke betreuen. Am Montag ist die Sonderkampagne gestartet, wie es in einer Mitteilung heisst.







Eine Serie von Fotografien verleite in der Alltagshektik zum Innehalten. Es seien Aufnahmen, die nicht nach Werbung schreien, sondern dem Moment Platz machen würden. Wer ihn einfangen möchte, kann einem QR-Link folgen oder die sozialen Medien nach #FLIMSmoments stöbern.

Zu sehen sind die ersten Sujets auf ÖV- und Pendlermedien in der Agglomeration von Zürich. Dort sollen sie die Aufmerksamkeit der Pendlerströme weg vom Handybildschirm auf die wohltuende Ruhe der Flimser Bergwegwelt lenken.







Verantwortlich bei Flims Laax Falera Management: André Gisler (Tourismusdirektor), Sandra Kirtz (Projektmanagement); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Michael Rottmann, Janine Aebischer, Dominic Wirz, Oliver Spalt und Veronica Futterknecht (Kreation), Dave Guntern (Bildbearbeitung), Silvan Metzger und Celina Sprenger (Beratung); Gaudenz Danuser und Jonathan Hedinger (Fotografie); verantwortlich bei The Whole Media: Oliver Schönfeld (Media). (pd/log)