Heimat Zürich: Für immer und ewig mit Wingo verbunden

Heimat Zürich inszeniert in der neusten Wingo-Kampagne «das schon sehr attraktive Fair-Flat-Angebot», schweizweit unlimitiert surfen und telefonieren für nur 25 statt 55 Franken pro Monat, inklusive zwei Gigabite pro Monat in EU, «so unwiderstehlich, dass man am liebsten für immer damit zusammen sein will». Und das kann man jetzt auch, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn wer «Ja, ich will» dazu sage, sei lebenslang «mit einem Traum von einem Preis» verbunden. «Nicht in Weiss, sondern in leidenschaftlichem Wingo Rot.»

Dafür schickt Heimat die Schweizer Comedians Charles Nguela für die Deutschschweiz und Alexandre Kominek für die Westschweiz, ganz klassisch, in die Knie. «Für ein Bündnis bis ans Ende aller Telefonate. Und wenn jemand der Lesenden etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen. Für Wingo und ewig.»

Produziert wurden verschiedene Video-Formate, animierte Banner, Plakate, DOOH, statische WB für Social und Co. und ein Radiospot.

Auftraggeber: Wingo; verantwortliche Kreativagentur: Heimat Zürich; Foto- und Filmproduktion: Sebahat Film + Foto; Fotografie: Dan Cermak; Media: Mediaschneider & Hoy. (pd/cbe)