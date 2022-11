Die Finanzierung von Wohneigentum sei für viele Schweizerinnen und Schweizer ein wichtiger Meilenstein im Leben und mit vielen Emotionen verbunden, wie es in einer Mitteilung heisst. PostFinance begleitet ihre Kundinnen und Kunden auf diesem Weg und unterstützt sie dabei, die passende Finanzierungslösung zu finden. Sei es beim Erstkauf eines Eigenheims oder bei der Verlängerung einer Hypothek – eine Finanzierung soll laut Mitteilung zur individuellen Lebenssituation der Kundinnen und Kunden passen und ihnen langfristig ein gutes Gefühl geben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neue Awareness-Kampagne stellen PostFinance und Wunderman Thompson dieses gute Gefühl, das man in und um Wohneigentum hat, in den Fokus. Dabei werden kleine Momente der Überraschung, der Entspannung, der Unbeschwertheit oder der kindlichen Freude gezeigt. Alles Gefühle, die die unterschiedlichen Zielgruppen in unterschiedlichen Situationen abholen.

Die Variabilität der Gefühle und der entsprechenden Szenen ermöglichen eine zielgruppenspezifische Ausspielung für On- und Offline. Vom achtsekündigen Meteo-Sponsoring-Spot über Print bis zum Social Media-Post. Die Kampagne läuft ab sofort in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz.

Verantwortlich bei PostFinance: Monika Siegenthaler (Teamleiterin Marketing), Anna Tschaggelar (Kampagnen- und Kommunikationsmanagerin), Marco Chini (Head of Marketing Valuu); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Marika Magnuszewska (Art Direction), Berni Brungs (Text), Samuel Wicki (Creative Direction), Franziska Saxer (Account Direction), Sandro Tschuor (Business Direction), Kathrina Seiler (Produktion); externe Partner: Rosas and Co Films (Filmproduktion), Exec. Producer Nadia Rosasco, Regie Manu Coeman, Postproduction Südlich-t, Musik Spacetrain; Havas Media (offline Medien): Georges Bérard (Client Service Director), Claudia Gantenbein (Account Manager); Webrepublic (online Medien): Vanessa Pinter, Antonia Hauenschild (Client Solution Manager), Lorin Vögeli, Julia Forster (Programmatic), Michael Zenhäusern (Social Media), Daniela Ertl (SEA). (pd/mj)