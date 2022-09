Ob Maler, Gärtnerinnen, Kader-Mitarbeiter, Pizza Kuriere, Kaminfegerinnen oder Elektrikerinnen: Sie alle können Mühe haben, sich für das passende Flottenfahrzeug für ihren Betrieb zu entscheiden. Dafür steht ihnen die Franz zur Seite mit einem Rundum-Service von Beratung über Reparaturen bis zur eigenen Pannenhilfe.

Das Video zeigt, wie einfach es für jedes Business sein könnte, das passende Fahrzeug zu finden. Dabei sieht man einen immer gleichen Protagonisten in sechs verschiedenen Berufsrollen. Ein Fingerschnips genügt, schon kommt das jeweils passende Fahrzeug angeflogen — am Beispiel der Franz AG Flotten-Marken Peugeot, VW, Volvo und Skoda.



Die Kampagne richtet sich an Entscheidungsträger und -trägerinnen von Einzelunternehmen, als auch von KMU oder Grossunternehmen. Das Video wurde auf den Social Media Plattformen der Franz AG sowie dem Openair Kino Bloom in Zürich ausgespielt. Zusätzlich war es via QR-Code in einem Fachmagazin abrufbar.

Verantwortlich bei Franz AG: Regula Stierli, Pascal Rätzo (Gesamtverantwortung), verantwortlich bei TrueStory AG: Lukas Horst (Projektleitung), Norbert Rieger (CD); Videodreh: Kooperation mit Kinamo. (pd/mj)