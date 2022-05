Den ökologischen Fussabdruck kennt heute jeder und jede. Er gibt an, wie stark wir das Ökosystem und die natürlichen Ressourcen beanspruchen. Fakt ist, dass Reisen mit dem Privatauto vergleichsweise einen grösseren ökologischen Fussabdruck verursachen als solche mit dem ÖV.

Im Kanton Zürich verursachen alle Trams, S-Bahnen und Busse zusammen nur gerade 2,5 Prozent der CO2-Emissionen des Gesamtverkehrs, wie es in einer Mitteilung heisst. Um den Zürcherinnen und Zürchern vor Augen zu führen, wie umweltfreundlich der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) unterwegs ist, hat Spinas Civil Voices zusätzliche Sujets entwickelt, die in diesen Tagen auf Plakaten und online zu sehen sind. Im Mittelpunkt der neuen Sujets stehen Dreikäsehochs, die einst mit dem leben müssen, was wir ihnen überlassen.

