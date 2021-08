Visilab will zeigen, was es bedeutet, wenn sich Optiker der Leidenschaft ihrer Kundschaft widmen. Zu seinem 33. Geburtstag lanciert der Brillenhersteller eine neue Kampagne unter dem Motto «Optiker fürs Leben», wie es in einer Mitteilung der verantwortlichen Agentur TBWA\Zürich heisst.

Unter der Regie von Luki Frieden sind fünf Kurzfilme entstanden, die völlig unterschiedliche Geschichten mit der gleichen Message erzählen: bei Visilabs Optikern dreht sich alles um das, was dich heute beschäftigt.







Neben den Kurzfilmen entstanden mehrere OOH-Sujets sowie eine Reihe von Online- und POS-Massnahmen.













